Набиуллина заявила, что инфляцию можно снизить за два-три года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на инвестиционном форуме "Россия зовет!", что быстро закрепить инфляционные ожидания на низких уровнях нельзя. При этом инфляцию, по ее словам, можно снизить за два-три года.
Она отметила, что два-три года необходимо для снижения инфляции даже с очень высоких уровней.
Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России
Глава регулятора добавила, что развитые страны доверие завоевали. Однако она подчеркнула, что в России другая ситуация. При этом Центробанк рассчитывает к концу 2022 года вернуть инфляцию в России к цели в 4%.
Ранее Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляция сильно беспокоит ЦБ. По этой причине жесткость в денежно-кредитной политике пока придется сохранить.
Видео: Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
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