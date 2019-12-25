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Набиуллина заявила, что инфляция сильно беспокоит ЦБ
Сегодня, 15:50
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Набиуллина заявила, что инфляция сильно беспокоит ЦБ

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Она сказала, что пока придется сохранять жесткость в денежно-кредитной политике.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время встречи Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявила, что ЦБ сильно беспокоит инфляция, по этой причине жесткость в денежно-кредитной политике пока придется сохранить.

Она [инфляция – прим. ред.] в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России 

По словам главы регулятора, если сейчас не вернуть инфляцию к цели, то экономика может оказаться в инфляционной спирали, которую нельзя будет остановить.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас необходимо переходить к адресным мерам поддержки.

Ранее мы писали, что Песков назвал эмоциональной реакцию рынков на новый штамм коронавируса. 

Фото: cbr.ru

Теги: годовая инфляция, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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