Отмечается, что необходимы адресные льготные программы.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!" заявила, что ЦБ предлагает не продлевать программу льготной ипотеки. По ее словам, необходимы адресные меры.

У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

По словам Набиуллиной, на рынке может негативно сказаться продление программы. Дело в том, что это может поддержать высокий рост цен на жилье. По этой причине доступность жилья снижается.

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Фото: cbr.ru