Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!" заявила, что ЦБ предлагает не продлевать программу льготной ипотеки. По ее словам, необходимы адресные меры.
У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России
По словам Набиуллиной, на рынке может негативно сказаться продление программы. Дело в том, что это может поддержать высокий рост цен на жилье. По этой причине доступность жилья снижается.
Ранее мы писали, что Минфин США считает уместным финансовое давление на Россию.
Фото: cbr.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все