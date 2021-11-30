Глава ведомства считает эту инициативу уместной.

Минфин США считает уместным финансовое давление на Россию из-за наращивания военного присутствия на границе с Украиной. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в ходе слушаний в сенате.

Один из сенаторов предложил "направить жесткий" сигнал Москве из-за ситуации на границе с Украиной. Йеллен поддержала данную инициативу, назвав ее уместной. Она добавила, что власти "участвуют в дискуссиях на тему того, каким будет уместный набор шагов".

Ранее Столтенберг призвал Россию "прекратить эскалацию" на границе с Украиной.

Видео: YouTube / Yahoo Finance