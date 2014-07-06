Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "прекратить эскалацию" на границе с Украиной. Об этом он заявил по итогам совещания глав МИД стран НАТО в Риге
Столтенберг отметил, что по итогам первого дня совещания главы МИД стран альянса обсудили экономические санкции против России. Он также добавил, что санкции будут поддерживать в том случае, когда появится необходимость
Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы… Мы призываем Россию проявить прозрачность и прекратить эскалацию.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее в НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины.
Видео: YouTube / NATO News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все