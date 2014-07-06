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Столтенберг призвал Россию "прекратить эскалацию" на границе с Украиной

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Он также высказался о возможных экономических санкциях против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "прекратить эскалацию" на границе с Украиной. Об этом он заявил по итогам совещания глав МИД стран НАТО в Риге

Столтенберг отметил, что по итогам первого дня совещания главы МИД стран альянса обсудили экономические санкции против России. Он также добавил, что санкции будут поддерживать в том случае, когда появится необходимость

Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы… Мы призываем Россию проявить прозрачность и прекратить эскалацию.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее в НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато, россия, украина, эскалация
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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