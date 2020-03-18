В НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины

Столтенберг заявил, Россия получит "политические и экономические последствия" в случае агрессии, направленной в адрес Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России последствиями в ответ на угрозы в адрес Украины. Об этом он упомянул на пресс-конференции в Риге, пишет ТАСС.

Столтенберг заявил, Россия получит "политические и экономические последствия" в случае агрессии, направленной в адрес Украины. По его мнению, НАТО видит "необычную концентрацию российских сил" на границе с Украиной. Он подчеркнул, что альянс "внимательно следит за ситуацией".

Мы призываем Россию к деэскалации и снижению напряженности. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что на Западе идет информационная кампания, которая направлена на то, чтобы представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. По его словам, данная кампания стала прикрытием "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Ранее мы сообщили, что Столтенберг рассказал о танках и беспилотниках на границе России с Украиной.

Видео: Youtube/HaberMa TV