Генсек НАТО заявил о танках и беспилотниках на границе России с Украиной

Генеральный секретарь НАТО заявил о танках, артиллерии и беспилотниках на границе России с Украиной. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал в рамках пресс-конференции, которая проведена в Брюсселе. Ранее чиновник выразил журналистам обеспокоенность по поводу сосредоточения военнослужащих из РФ около государственной границы с Киевом. ВОпросы безопасности будут подниматься во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств, которая состоится в Риге с 30 ноября по 1 декабря.
Уже второй раз за этот год наблюдается крупное и необычное сосредоточение российских сил в данном регионе. В их число входят тяжелые средства, бронетанковые подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, а также войсковые соединения в боевой готовности.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
По мнению представителя Североатлантического альянса, наращивание военной мощи со стороны Москвы ничем не вызвано. Действия РФ увеличивают напряженность в регионе. Столтенберг призвал Москву показать прозрачность поведения.
Украина отложит официальное признание России "государством-агрессором".
Фото и видео: YouTube / NATO News
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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