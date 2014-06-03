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Генсек НАТО заявил о танках и беспилотниках на границе России с Украиной
Сегодня, 9:31
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Генсек НАТО заявил о танках и беспилотниках на границе России с Украиной

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Йенс Столтенберг призвал Москву к прозрачности действий.

Генеральный секретарь НАТО заявил о танках, артиллерии и беспилотниках на границе России с Украиной. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал в рамках пресс-конференции, которая проведена в Брюсселе. Ранее чиновник выразил журналистам обеспокоенность по поводу сосредоточения военнослужащих из РФ около государственной границы с Киевом. ВОпросы безопасности будут подниматься во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств, которая состоится в Риге с 30 ноября по 1 декабря.

Уже второй раз за этот год наблюдается крупное и необычное сосредоточение российских сил в данном регионе. В их число входят тяжелые средства, бронетанковые подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, а также войсковые соединения в боевой готовности. 

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению представителя Североатлантического альянса, наращивание военной мощи со стороны Москвы ничем не вызвано. Действия РФ увеличивают напряженность в регионе. Столтенберг призвал Москву показать прозрачность поведения.

Украина отложит официальное признание России "государством-агрессором".

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: беспилотники, йенс столтенберг, нато, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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evezimov
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