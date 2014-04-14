Главы МИД стран НАТО обсудят в Риге "концентрацию российских сил" у границы с Украиной

В Альянсе предостерегли РФ от применения силы в отношении Украины.

Главы МИД стран НАТО встретятся в Риге , чтобы обсудить "концентрацию российских сил" у границы с Украиной. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Мы обсудим наращивание Россией сил на Украине и около нее. Это второй раз в этом году, когда мы видим необычную концентрацию российских сил в регионе, включая танки, артиллерию, дроны.

Йенс Столтенберг

Глава НАТО сказал, что в случаи применения силы в отношении Украины РФ "заплатит определенную цену", поэтому альянс призывает Москву к снижению напряженности. В Кремле слова о возможном нападении России назвали "безосновательным нагнетанием напряженности" .

Видео: YouTube / Reuters