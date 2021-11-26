Украина отложит официальное признание России "государством-агрессором"

Киев не хочет эскалации конфликта с Москвой.

Принятие украинского закона "Об основах государственной политики переходного периода", где РФ на законодательном уровне получит статус "государства-агрессора", стоит отложить. Об этом на пресс-марафоне заявил президент Владимир Зеленский.

Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации

Владимир Зеленский

В последнее время на Западе обсуждается тема возможного вторжения РФ на территорию Украины. Поводом для этого стало размещение Россией военных подразделений на границе с Незалежной. В Кремле слова о возможном нападении России назвали "безосновательным нагнетанием напряженности" .

Ранее мы писали о том, что главы МИД стран НАТО обсудят в Риге "концентрацию российских сил" у границы с Украиной.

Видео: YouTube / UATV Channel