Молодые россияне стали чаще оформлять кредитки

Суммарный лимит по этим картам увеличился до 2,9 млрд рублей.

Молодые россияне от 18 до 20 лет стали чаще оформлять банковские кредитные карты. Так, за семя месяцев 2021 года спроса увеличился в 2,9 раза, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на данные бюро кредитных история ОКБ.

Так, за семь месяцев молодые россияне получили 120,4 тыс. кредитных карт. Суммарный лимит по картам вырос до 2,9 млрд рублей. Отмечается, что около 9% заемщиков просрочивают льготный период в первый год использования. Обычно просрочка превышает 90 дней.

Средний лимит по кредитной карте для россиян в возрасте от 20 до 30 лет в январе-июле 2021-го составил 22 тыс. 334 рубля (против 52392 рублей в возрастной группе 20-30 лет).

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