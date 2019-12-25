ОЖД обновляет локомотивный парк

В общей сложности на ОЖД поступило 60 тепловозов.

Во вторник, 31 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали об обновлении локомотивного парка.

Так, за восемь месяцев поступило 3 пассажирских тепловоза ТЭП70БС, 32 грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ, а также 25 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

Отмечается, что новые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления, шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения – это существенно улучшает условия работы локомотивных бригад.

Ранее мы писали, что рабочие отремонтировали переезд на перегоне Горы – Мга.

Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"