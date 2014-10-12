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Рабочие отремонтировали переезд на перегоне Горы – Мга
Сегодня, 17:55
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Рабочие отремонтировали переезд на перегоне Горы – Мга

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Ремонт переездов в регионе продолжится в сентябре и октябре.

В понедельник, 30 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о завершении ремонтных работ на железнодорожном переезде на перегоне Горы – Мга (45 км) в Кировском районе Ленобласти.

Рабочие заменили асфальтовое покрытие в зоне пересечения автодороги с железнодорожным полотном. Ремонт переездов в области будет продолжен в сентябре и октябре. 

Также в ОЖД отметили, что ж/д переезд на этом перегоне оборудован звуковой и световой сигнализацией, а за его работой следит дежурный работник.

Ранее мы писали, что до конца года в Петербурге откроют рабочее движение на 6 новых дорогах.

Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"

Теги: железнодорожный переезд, кировский район, ремонт путей
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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