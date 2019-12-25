До конца года в Петербурге откроют рабочее движение на 6 новых дорогах

Пять проектов строят в рамках Адресной инвестиционной программы за счёт городского бюджета.

В четверг, 26 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ сообщил, что до конца текущего года в городе планируют открыть рабочее движение на шести дорогах. На заседании чиновники обсудили вопросы дорожного строительства.

Пять дорог строят за счет бюджета города, а шестой объект строят в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством. По словам Беглова, новые объекты должны улучшить транспортную доступность конкретных районов.

Так, осенью откроется движение на участке Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта. Также запустят движение на продолжении Варшавской улицы. Помимо этого рабочее движение планируют открыть на втором участке транспортного обхода Красного Села по путепроводу, построенному на перекрестке с улицей Свободы. В декабре также планируют сдать участок трассы "Нарва" от станции Лигово до Красного села.

В ноябре сдадут участок дороги, который связывает Сарицкую улицу и Петербургское шоссе.

Все работы должны завершить до конца текущего года. Губернатор напомнил, что город должен получить целевой трансферт из федерального бюджета в размере 11,5 миллиарда рублей.

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