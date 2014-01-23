За год сервисом "Грузовой экспресс" от ОЖД воспользовались более 150 раз

С помощью этой услуги за семь месяцев перевели 171 вагон в составе 61 поезда.

В среду, 25 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что сервис "Грузовой экспресс" набирает обороты. Услугой пользуются грузоотправители, которым нужна повагонная или же состоящая из небольших групп вагонов отправка грузов.

За текущий год с помощью "Грузового экспресса" перевезли 171 вагон в составе 61 поезда. Так, предусмотрено включение вагонов в сформированные грузовые составы, которые следуют по расписанию. Это позволяет в частности доставлять грузы в восточные регионы страны на срок до 6 суток быстрее, чем другими видами транспорта. Также благодаря услуге снижается негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажирам вокзалов вернули три тысячи забытых вещей.

Фото: Piter.tv