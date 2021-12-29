В хранилищах Европы осталось менее 10% от закачанного летом газа

На 12 февраля объем газа ПХГ оказался ниже на 22,9% по сравнению с прошлогодним уровнем.

В подземных хранилищах Европы осталось менее 10% газа, которые был закачан летом 2021 года. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Газпрома".

В сообщении говорится, что общий уровень заполненности ПХГ Европы составляет менее 34%. По данным на 12 февраля 2022 года, объем газа в ПХГ на 22,9% ниже уровня 2021 года. Уже было отобрано 90,8% от объема, который закачали в ПХГ в летний период. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две третьих.

Сообщается, что отбор газа из хранилищ Европы обычно продолжается до конца марта или середины апреля.

Ранее мы писали, что цена на газ в Европе превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров 14 февраля.

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