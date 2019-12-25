Вадим Кулить раскрыл подробности воздушной атаки Израиля на провинцию Хомс.

Минобороны РФ: истребители ВВС Израиля нанесли из Ливана ракетный удар по Сирии. Об этом журналистам заявили во время брифинга с журналистами, который провел руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Контр-адмирал Вадим Кулить уточнил, что Военно-воздушные силы еврейского государства, используя боевую авиацию (истребители F-16) атаковали управляемыми боеголовками провинцию Хомс. Ракеты полетели на территорию государства из воздушного пространства Ливана.

24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. Вадим Кулить, контр-генерал РФ

Эксперт объяснил, что Израилю удалось ранить одного из военнослужащих России в Сирии. Дежурные силы местной противовоздушной обороны из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" ликвидировали десять ракет, угрожающих безопасности страны. Вред, причиненный атакой, военные считают незначительным.

Шойгу сообщил о создании в семи гражданских вузах новых военных учебных центров.

Фото: Минобороны России

