В Минобороны рассказала о планах расширить военное обучение по регионам РФ.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сообщил о создании в семи гражданских вузах новых военных учебных центров. Такое заявление чиновник сделал на заседании коллегии профильного ведомства. Проект проанализирован специалистами совместно с региональными властями и учебными учреждениями.

В результате количество субъектов РФ с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52. Сегодня примем решение об их создании, если, естественно, сочтем это возможным по уровню готовности. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр подчеркнул, что в своем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин оценил значимость развития военного образования как на основе оборонных вузов, так и на базе военных учебных центров. В рамках данного поручения Минобороны, Минобрнауки и ректорское сообщество организовали 30 апреля конференцию. По результатам мероприятия стороны приняли план-график по дальнейшей работе.

Шойгу заявил о действиях американских бомбардировщиков вблизи границы России.

Фото: Мннобороны России

