Он также напомнил об увеличении полетов американских пилотов в 2020 году.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о действиях американских бомбардировщиков вблизи границы России. Об этом он рассказал на встрече с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ.

Шойгу отметил, что в прошлом году над акваторией Охотского моря было зафиксировано 22 полета, выполненных пилотами Военно-воздушных сил США. Он также напомнил, что в 2019-м было всего три полета.

В ходе последних мероприятий, по словам Шойгу, было обнаружено, что экипажи американских бомбардировщиков отрабатывали выход на рубеж применения крылатых ракет, которые предназначены для насесения условного ракетного удара.

Ранее мы сообщали, что в Сирии обстреляли военную базу США.

Видео: YouTube / Россия 24