Ранено еще семеро жителей региона.

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе Израиля. Об этом сообщают местные журналисты из информационного агентства SANA. Согласно сведениям от источника, пострадали еще семеро гражданских. Ракетный удар фиксировался в районе города Хомс. Ранее сообщалось об отражении атаки израильских Военно-воздушных сил над регионом.

Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб. пресс-служба SANA

Напомним, что с территории еврейского государства регулярно реализуются боевые удары с воздуха по объектам, находящимся на территории Сирии. Власти Дамаска неоднократно обращались в Совет Безопасности ООН с требованием оказать давление на Израиль по данному вопросу.

SANA: Израиль нанёс ракетный удар по пригороду Дамаска.

Фото: SANA

