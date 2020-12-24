Володин назвал урегулирование ситуации в Карабахе одним из важнейших решений Путина

Он подчеркнул, что именно Путин посадил Алиева и Пашиняна за стол переговоров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе одним из важнейших решений президента Владимира Путина. Заявление он сделал во время подведения итогов работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Это позволило остановить кровопролитие и сохранить человеческие жизни, удалось предотвратить трагедию. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он отметил, что если бы не удалось добиться подписания трёхсторонних соглашений между Россией, Азербайджаном и Арменией, то РФ получила бы огромную проблему рядом со своими границами. При этом могли бы погибнуть люди, что Володин назвал "серьёзной трагедией". Он подчеркнул, что именно Путин посадил Алиева и Пашиняна за стол переговоров и привёл их к единому решению.

Ранее Володин пообещал, что проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан.

Видео: Youtube/ParlamentRu