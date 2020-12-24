Володин пообещал, что проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

В Госдуме рассказали об ориентированности бюджета в 2021 году на социальную сферу.

Вячеслав Володин пообещал, что проблемы государственного бюджета не будут перекладываться на граждан. Председатель Госдумы России на закрытии осенней сессии в нижней палате парламента напомнил коллегам, что федеральный бюджет на 2021 год имеет социально ориентированный характер. Такое решение принято правительство несмотря на экономический спад.

Мы с вами приняли закон о бюджете, он принимался в непростых условиях спада экономики. Да, этот закон дефицитен. Да, есть проблемы, но эти проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, избирателей Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Спикер уверен, что государство смогло взять на себя ответственность за решение вопросов здравоохранения, образования и других социально значимых сфер общества. На выполнение задач заложены необходимые средства. На решение социальных вопросов будет реализовано 37 процентов от общего бюджета страны.

Госдума в 2020 году приняла более 550 законов.

Видео: Youtube/ParlamentRu