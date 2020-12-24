Госдума в 2020 году приняла более 550 законов

Вячеслав Володин подвел итог работы депутатов РФ за текущий год.

Госдума России в 2020 году приняла 553 закона. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что депутаты улучшили показатель по сравнению с результатом 2019 года. Он напомнил, что сегодня парламентарии нижней палаты закрывают осеннюю сессии заседаний.

Когда мы говорим сегодня об итогах проделанной работы, с учетом повестки заседания сегодняшнего дня у нас принято 553 закона будет. За прошлый год было принято 530 законов Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Депутат отметил, что коллеги показали внушительный результат работы, которая в текущем году проводилась в непростых условиях. Он добавил, что из-за введенных ограничений парламентарии не смогли выйти на максимальный уровень эффективности, но они делали для этого все возможное. Володин поблагодарил лидеров фракций, глав профильных комитетов и всех депутатов за ответственность.

Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами.

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