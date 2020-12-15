Всего за время пандемии коронавирусом переболело 157 депутатов.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19. Причина в том, что у них не выработались антитела.

По словам Володина, тестирование депутатов в понедельник показало, что 11 из них заразились новой коронавирусной инфекцией. Пять из них заболели вновь.

Антитела не выработались, они, соответственно, заразились. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

По его словам, всего за время пандемии коронавирусом переболело 157 депутатов.

Ранее Володин поздравил россиян с Днем конституции.

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