Председатель ГД рассказал о задачах парламента России.

Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем конституции. Слова председателя Госдумы России приводятся на официальном сайте нижней палаты парламента. Спикер ГД отметил, что ранее граждане РФ поддержали внесение поправок в Основной закон страны. Этим они определили новый этап развития государства как суверенного, демократического и правового.

Поздравляю с Днем Конституции. Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Депутат напомнил, что задачей российского парламента является реализация потенциала конституции. Это необходимо для защиты интересов населения, а также для использования заложенных документов возможностей для продвижения РФ вперед.

Комитет Думы поддержал ко второму чтению проект о штрафах для чиновников за оскорбления.

Фото: Piter.tv