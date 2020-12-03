В нижней палате парламента прокомментировали принятый депутатами закон об ОМС.

Вячеслав Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС. Об этом председатель Госдумы России рассказал в эфире телеканала "Россия-24". По мнению депутата, инициатива поможет увеличить финансирование, а также уменьшить число проволочек при оказании медицинской помощи населению. Ранее спикеры ГД приняли закон о реформе ОМС, который передает часть полномочий страховщиков ФОМС.

Мы считаем, что качество от этого должно вырасти оказания медицинской помощи, потому что объемы финансирования будут выше, ну, и соответственно меньше будет проволочек Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Парламентарий напомнил, что не будет больше посредника в виде страховых компаний. Вопрос по ОМС будет напрямую решаться между ФОМС и медицинскими учреждения федерального уровня. Володин надеется, что принятие закона даст ожидаемый эффект.

Володин: новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи.

Видео: YT / Россия 24