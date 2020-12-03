Володин: новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи

Спикер ГД прокомментировал разработку новой инициативы по данному вопросу.

Вячеслав Володин заявил о том, что в Госдуме подготовят новый проект вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи. Об этом председатель ГД рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Нельзя разрывать: семью отдельно, ребенка отдельно. Необходимо решать вопрос, понимая, что ребенка надо защищать, особенно защищать от тех угроз, которые в жизни могут возникнуть, но не ценой разрушения семьи...Надо исходить из того, что семья - это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребенок - это все вместе Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Депутат отметил, что не очень правильно говорить об укреплении семьи и и ее роли отдельно от ребенка. Володин напомнил, что после общественных обсуждений будет подготовлена соответствующая законодательная инициатива. Сейчас эксперты общаются по данному вопросу с родителями.

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