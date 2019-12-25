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Совфед одобрил закон об удаленной работе
Сегодня, 11:19
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lesjasap

Совфед одобрил закон об удаленной работе

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Документ устанавливает три режима трудовой деятельности.

Совет Федерации России одобрил закон об удаленной работе. Сенаторы приняли документ на пленарном заседании 2 декабря.Документ устанавливает системную переработку норм дистанционной работы, устанавливает доступность применения данной трудовой деятельности, а также возможность совмещения офисной и дистанционной работы. Инициативу ранее внесли на рассмотрение главы ГД и СФ Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Сенаторы установили три режима работы: дистанционный или удаленный, временный дистанционный и комбинированный дистанционный. В последнем варианте также предполагается стационарная занятость под контролем работодателя. Перевод сотрудников на удаленку без согласия работника возможен в том случае, если объявлена ЧС. При этом работодатель обязан обеспечить сотрудников оборудованием, а также возместить затраты.

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на период удаленной работы сотрудника распространяться не будут, но он должен провести инструктаж по использованию оборудования.

В Совфеде вновь предложили сделать 31 декабря выходным.

Фото: Piter.tv

Теги: дистанционная работа, совет федерации, удалёнка, удалённая работа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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