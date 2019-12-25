Совфед одобрил закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий

Сенаторы установили размер штрафов в новой статье КОАП.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий. Авторами документа выступили российский сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Изменения вносятся в КоАП. Кодекс дополняется новой статьей за "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ". За данное правонарушение будет грозить административная, а также уголовная ответственность при повторном нарушении.

Штраф обойдется для физического лица в 30-60 тысяч рублей, должностных лиц - 60-100 тысяч рублей, юридических лиц - 200-300 тысяч рублей. Повышенные штрафы вводятся при условии, что публичные призывы к нарушению территориальной целостности совершены с привлечением СМИ или интернет-площадки. В этом случае штраф увеличивается до 70-100 тысяч рублей, 100-200 тысяч, 300-500 тысяч рублей соответственно.

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Фото: Piter.tv