Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Документ указывает на функции и структуру Госсовета.

Совет Федерации одобрил закон о Государственном совете. Решение принято на пленарном заседании 2 декабря. ранее документ был внесен на рассмотрение в составе второго пакета инициатив, связанных с реализацией поправок в Конституцию, президентом Владимиром Путиным.

Возглавлять Госсовет будет президент России. В его инстанции войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, главы администрации президента регионов. Также в состав могут быть включены общественные активисты, профильные эксперты, представители политических партий и органов местного самоуправления. Госсовет займется формированием задач для внешней и внутренней политики, обсуждением бюджета кадровой политики России.

Госсовет не будет обладать правом законодательной инициативы, но он сможет рекомендовать внесение изменений в российское законодательство.

Совфед одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства.

Видео: YouTube / Совет Федерации