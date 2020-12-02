Об этом рассказал ее коллега на пленарном заседании в Совете Федерации.

Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом в начале пленарного заседания верхней палаты парламента заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции Андрей Якцин, первый вице-спикер СФ

Глава пресс-служба СФ Владислав Пономаренко рассказал журналистам, что Валентина Матвиенко работает в удаленном режиме. Заседание верхней палаты парламента 2 декабря вместо нее будет проводить Андрей Яцкин. Матвиенко продолжает находиться в постоянном контакте со своими заместителями и главами профильных комитетов в дистанционном формате.

Алексей Кудрин заразился коронавирусом.

Видео: YouTube / Совет Федерации