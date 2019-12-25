Спикер СФ сделала заявление на церемонии подведения итогов конкурса "Моя страна – моя Россия".

Валентина Матвиенко отметила высокий интерес молодежи к благоустройству страны. Соответствующее заявление председатель Совета Федерации сделала в рамках поздравления победителей конкурса "Моя страна – моя Россия".

Вся страна выигрывает от того, что все больше молодых людей, оглядываясь на мир вокруг себя, на регион, город, село, предлагают свои творческие решения, выступают с оригинальными авторскими проектами...Я с радостью отмечаю, как выросли в последние годы активность и позитивный настрой молодежи обращение спикера

Обращение Матвиенко на конкурсе зачитала глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова. По словам председателя Совета Федерации, предложенные участниками проекты касаются защиты природы, сохранения исторической памяти, развития бизнес-индустрии, цифровой среды.

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Фото: Совет Федерации России