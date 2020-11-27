Валентина Матвиенко рассказала, какой ущерб COVID-19 нанес экономике.

В Совете Федерации оценили ущерб от пандемии коронавируса для экономической отрасли. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление председателя верхней палаты российского парламента.

Наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Напомним, что ранее Матвиенко пообещала вакцину от COVID-19 странам СНГ в первую очередь после РФ.

Видео: Facebook / Межпарламентская Ассамблея государств СНГ