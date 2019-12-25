Матвиенко пообещала вакцину от COVID-19 странам СНГ в первую очередь после РФ

Сенатор выступила на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Валентина Матвиенко пообещала российскую вакцину от COVID-19 странам СНГ в первую очередь после РФ. Об этом председатель Совета Федерации заявила в рамках выступления на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. По словам сенатора, государства СНГ получат препарат сразу после того, как в России стартует массовая вакцинация.

В России уже зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" и "Эпиваккорона". На подходе уже третья вакцина. Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Сенатор добавила, что сейчас Москва предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы нарастить объемы производства вакцины от коронавируса.

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Фото: Piter.tv