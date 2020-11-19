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Иностранные интернет-платформы могут начать наказывать за цензуру

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Речь идёт об ограничении доступа.

Иностранные интернет-платформы могут начать наказывать за цензуру СМИ из РФ, за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.

Известно, что речь идёт об ограничении доступа — когда, к примеру, блокируют страницы российского ТВ на платформах или снимают с показа фильм, который сделали телевизионные журналисты из РФ.

Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности.

источник "РИА Новости"

Ранее Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных платформ.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: интернет-платформы, телевидение, цензура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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