Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных платформ

Вопрос на заседании Совета Федерации поднял Алексей Пушков.

Валентина Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных онлайн-платформ. Об этом председатель Совет Федерации рассказала на пленарном заседании. Вопрос поднял руководитель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он прокомментировал требование Роскомнадзора к американской компании Google вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру". По словам парламентария, Интернет становится зоной политического противоборства.

Недопустимо, когда на территории РФ зарубежные платформы, компании таким образом себя ведут, когда просто явная цензура, политическая цензура. Не снятие, как мы требуем, сомнительных сайтов, порно-сайтов, наркотических сайтов, а просто запрещают доступ к СМИ России, вот вам свобода слова, демократия Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко добавила, что необходимо организовать жесткий контроль и требовать исполнять российское законодательство от на территории РФ. По словам сенатора, для этого Россия имеет достаточно инструментов. Однако, по ее словам, они не всегда качественно, эффективно и своевременно используются.

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Видео: YouTube / Совет Федерации