СФ одобрил закон об отсрочке призыва для опекунов несовершеннолетних сестры или брата

Правки будут внесены в 18 статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

Совет Федерации одобрил закон об отсрочке призыва для опекунов несовершеннолетних сестры или брата. На заседании парламентарии верхней палаты нашли необходимым предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации молодых людей, которые официально являются опекунами или попечителями несовершеннолетних брата или сестры. При этом в документе отмечается, что отсрочка будет предоставлена вне зависимости от того, один общий родитель у них или два. Правка будет внесена в статью 18 федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"

В пояснительной записке говорится о том, что сейчас отсрочка от призыва полагается только опекунам или попечителям несовершеннолетних брата или сестры в том случае, если у детей нет лиц, обязанных по закону их содержать. При этом близкими родственниками согласно 14 статье Семейного кодекса России признаются не только родные брат или сестра, но и те, кто имеют лишь одного общего родителя (отца или мать).

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Видео: YouTube / Совет Федерации