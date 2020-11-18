В Совете Федерации заявили о "безответственности властей".

Валентина Матвиенко заявила, что оснований для дефицита лекарств в России нет. Об этом председатель Совета Федерации рассказала коллегам на очередном заседании. Парламентарий добавила, что на данный момент какие-либо сбои в сфере поставок медицинских препаратов связаны с "безответственностью властей".

Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно...Если где-то дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко: ввод миротворцев России сыграл ключевую роль в остановке конфликта в Карабахе.

Видео: YouTube / Совет Федерации