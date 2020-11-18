Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда

Сенатор выступил на заседании комитета СФ по конституционному законодательству.

Андрей Клишас объяснил отправку миротворцев в Нагорный Карабах без согласия Совета Федерации. Глава комитета по конституционному законодательству СФ рассказал, что вооруженные силы были направлены Москвой без предварительного одобрения парламентом. Это связано с тем, что ситуация в регионе конфликта развивалась трагически для местного населения. Также в зоне конфликта погибли российские граждане.

В той ситуации, которая развивалась по трагическому сценарию, люди гибли, погибли, в конце концов, российские граждане, был сбит вертолет российский - президент имел полное право в соответствии с законом "Об обороне", в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать ВС РФ Андрей Клишас, российский сенатор

Сенатор напомнил, что еще 10 ноября Валентина Матвиенко поручила коллегам внимательно проанализировать с конституционной точки зрения ситуацию. Она заявила о необходимости дать согласие президенту Владимиру Путину на ввод миротворцев в Нагорный Карабах. Днем 18 ноября на заседании СФ сенаторы сослались на закон 1995 года. Документ говорит о поддержании мира и безопасности.

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту об удаленной работе.

Видео: YouTube / Совет Федерации