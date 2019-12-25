Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту об удаленной работе

Депутаты одобрили внесение в закон 15 изменений.

Профильный комитет Госдумы (по труду, социальной политике и делам ветеранов) одобрил поправки к законопроекту об удаленной работе. В общей сложности депутаты поддержали внесение в документ 15 изменений. Ранее правки были подготовлены группой представителей "ЕР" и сенаторами.

В списке наиболее значимых изменений: нормы об обязанностях работодателей по обеспечению сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, а также оплачиваемыми командировками. Правки зафиксировали право органов власти переводить рабочий процесс в дистанционный формат в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Отмечается, что перевод на удаленный режим работы не должен сказаться на понижении оплаты труда при сохранении объема работы. Срок временного перевода на дистанционную работу ограничивается периодом в шесть месяцев. Уволить сотрудника можно при его невыходе на связь в течение двух дней подряд без уважительной причины.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре.

Фото: Piter.tv