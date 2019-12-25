Валентина Матвиенко предложила разработать закон о праве всех регионов вводить курортный сбор. Об этом председатель Совета Федерации рассказала на планерном заседании. Она дала поручение главе Ростуризма Зарине Догузовой сформировать соответствующий закон о праве российских регионов вводить туристический сбор.

Полагаю, Зарина Валерьевна, что вы должны инициировать. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам России его применять. Не обязывает, а позволяет

Валентина Матвиенко, российский сенатор