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Матвиенко предложила разработать закон о праве всех регионов вводить курортный сбор
Сегодня, 12:28
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lesjasap

Матвиенко предложила разработать закон о праве всех регионов вводить курортный сбор

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Разработкой инициативы займется глава Ростуризма Зарина Догузова.

Валентина Матвиенко предложила разработать закон о праве всех регионов вводить курортный сбор. Об этом председатель Совета Федерации рассказала на планерном заседании. Она дала поручение главе Ростуризма Зарине Догузовой сформировать соответствующий закон о праве российских регионов вводить туристический сбор.

Полагаю, Зарина Валерьевна, что вы должны инициировать. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам России его применять. Не обязывает, а позволяет

Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко поручила проработать вопрос доступа в интернет в России.

Теги: валентина матвиенко, зарина дозугова, курортный сбор, ростуризм, совет федерации, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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