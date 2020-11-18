Сенаторы разработают конкретную программу по цифровизации на 2021-2022 года.

Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос доступа в интернет в России. Председатель Совета Федерации заявила коллегам о необходимости сформировать конкретную программу по цифровизации Сети на следующие два года. По словам парламентария верхней палаты, это позволит ликвидировать цифровое неравенство и избежать таких случаев, когда жителям "глубинок" приходится забираться на деревья, чтобы поймать сигнал связи. Таким образом сенатор напомнила о ситуации, которая произошла с жителем села Станкевичи Называевского района Омской области. Алексей Дудоладов разместил в TikTok обращение к губернатору Александру Буркову. Он заявил, что смог отправить видео только с высоты березы, так как там ловит Интернет.

Вчера был сюжет по телевизору - в одном из поселков, где молодой человек для того, чтобы войти в интернет, забрался на березу. И это не единичный пример. Вроде все понятно, деньги нашли, поручение президента есть, а на практике люди на березах ловят интернет Валентина Матвиенко, российский сенатор

Конкретная программа по цифровизации будет контролироваться Андреем Турчаком. Сенатор возглавляет Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных платформ.

Видео: YouTube / Совет Федерации