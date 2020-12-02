Совфед одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства

Документ закрепляет условия, при которых судья может потерять рабочее место.

Совет Федерации одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства. На пленарном заседании сенаторы поддержали документ, согласно которому судьи могут лишиться должности в случае утраты российского гражданства или получения иного. Пост также можно потерять в случае, если судья совершил поступок, порочащий его честь. Ранее профильный комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал коллегам принять законопроект.

Законы также рассматривают полномочия главы КС, его заместителей и судей, председателя Верховного суда и его заместителей, членов кассационных, апелляционных, арбитражных инстанций, по интеллектуальным правам и судов общей юрисдикции.

Также полномочия судей могут быть прекращены в случае нарушения должностным лицом антикоррупционного законодательства или нарушения его супругом (супругой) или несовершеннолетними детьми запрет на открытие счетов в зарубежных банках.

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