Совет Федерации дал согласие на задержание Михаила Меня

Чиновника обвиняют в хищении 700 млн рублей.

Совет Федерации дал согласие генеральному прокурору России на задержание Михаила Меня. Решение на пленарном заседании представители верхней палаты парламента поддержали единогласно. "За" предложение отдали голоса все 126 человек.

Напомним, что Михаил Мень в период с 2005 по 2013 года занимал должность губернатора Ивановской области. Генпрокуратура России обвиняет чиновника в хищении из бюджета региона 700 млн рублей. Известно, что после поста главы Ивановской области Мень стал аудитором Счетной палаты РФ.

Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей.