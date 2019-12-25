Аудитор Счетной палаты резко высказался о «мусорной» реформе

В России перерабатывается лишь 7% отходов, остальные более 90% гниют на свалках. Об этом заявили представители Счетной палаты, охарактеризовав ситуацию как «близкую к критической».

Экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, ныне аудитор Михаил Мень поделился с журналистами своим мнением о проблемах "мусорной" реформы. По словам чиновника, после отчета специалистов палаты стало очевидно, что официально стартовавшая в прошлом году реформа так и не заработала - 90% ТКО до сих пор свозятся на свалки. Прогноз на будущее крайне неоптимистичен - в 17 регионах до 2022 года будут исчерпаны все мощности полигонов, а еще в 15 — до 2024 года.

"Если ситуация с полигонами не сдвинется с мертвой точки, нас ждут серьезные неприятности", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о полигонах на территории городов, Михаил Мень рассказал, что в стране зафиксировано 916 городских свалок. При этом федеральный проект "Чистая страна", действующий в рамках нацпроекта "Экология", предусматривает ликвидацию лишь 191 из них. Даже при выполнении планов на 100% более 700 свалок в границах городов останутся как есть.

"Мы этот вопрос задали в том числе на заседании коллегии представителю Министерства природных ресурсов, но не получили удовлетворительного ответа. Этот вопрос в любом случае придется решать", - добавил аудитор.

Примером того, что происходит с вопросом свалок в регионах, является полигон "Новоселки" в Петербурге, к закрытию которого подключался даже Владимир Путин. Мусор здесь складировали четыре с лишним десятилетия, а свалочные газы гниющих отходов разносились по всей округе.

Несмотря на то, что объект законсервирован с 2018 года, МПБО-2 продолжает наполнять его новыми небезопасными отбросами. Факты вброса подтверждают как свидетельства местных жителей, так и кадры, снятые с квадрокоптера экоактивистами. Грузовики регулярно привозят сюда отходы, которые тут же засыпают грунтом и компостом.

В сентябре должен был завершиться первый этап рекультивации, но после проверки стало ясно, что станция дегазации не построена, а опасность возгорания скопившегося газа остается велика.

Глава экодвижения "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов и член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Сергей Грибалев заявляли о возможном вывозе на полигон "Новоселки" сгоревших отходов с двух других свалок эксплуатируемых МПБО-2. Напомним, что этой осенью крупные пожары произошли на территориях свалки по Волхонском шоссе и на площадке в Янино.

Цель мусорной реформы – уйти от классической схемы складирования отходов, перейдя к современной переработке отбросов и их дальнейшему использованию. По данным Счетной палаты, разгрузить действующие свалки, а со временем и вовсе их ликвидировать, удастся нескоро.

Фото: mtdata.ru