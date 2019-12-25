Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей

Сенаторы объяснили необходимость усиления налоговой нагрузки на население.

Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на ежегодные доходы свыше 5 млн рублей. На пленарном заседании 18 ноября члены верхней палаты парламента поддержали инициативу, ранее внесенную правительством РФ. Документ разработан по поручению президента Владимира Путина. Он необходим для создания дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Увеличение налоговой нагрузки позволит поступить в бюджет дополнительно 60 млрд рублей в 2021 году, в 2022 году - 64 млрд рублей, в 2022 году - 68,5 млрд рублей. Эти средства уже зарезервированы при формировании государственного бюджета по программе "Развитие здравоохранения".

Исключением для ставки НДФЛ в 15% составят ценные бумаги. Доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%. В эту категорию также попадают дивиденды от иностранных компаний, которые физическое лицо указывает в декларации.

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