Глава Минприроды назвал основные проблемы в Арктике

Александр Козлов выступил в Совете Федерации.

Глава Минприроды России назвал основные проблемы в Арктике. Александр Козлов сообщил информацию в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации. Чиновник напомнил о необходимости предотвращать техногенные аварии, а также развивать систему мониторинга окружающей среды.

На севере есть несколько болевых точек, к лечению которых нужно приступить. Это, конечно, недопущение технологических аварий. Комплексная система мониторинга качества окружающей среды, концепция которой сейчас разработана и утверждена правительством Александр Козлов, глава Минприроды России

Эксперт обратил внимание российских сенаторов на то, что мониторинговая система позволит лучше учитывать изменение климата. Это даст ученым возможность эффективнее предсказывать опасные природные явления.

На Урале проверят информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талая.

Видео: YouTube / Совет Федерации