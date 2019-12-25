Прокуратура привлекла к проверке представителей профильного министерства.

На Урале проверят информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талая. Об этом журналистам рассказали в прокуратуре города Новоуральск Свердловской области. Чиновники уточнили, что организована проверка по данным СМИ и распространенной видеозаписи о том, что река загрязнена нефтепродуктами. Ранее местные жители заметили проблему около 14 дома по улице Монтажников Новоуральского городского округа.

На данный момент известно, что к служебной проверке подключены представители Минприроды и экологии по региону. Эксперты собрали пробы воды. Они также оценивают ущерб, который был причинен экологии региона. По результатам проверки Прокуратура примет соответствующие меры для стабилизации ситуации.

Школам в Свердловской области рекомендовано продлить каникулы до двух недель.

Фото: Piter.tv