Решение продиктовано непростой эпидемиологической ситуацией в регионе.

Школам в Свердловской области рекомендовано продлить каникулы до двух недель. С заявлением выступил губернатор Евгений Куйвашев.

Я принял решение рекомендовать продлить осенние каникулы ещё на неделю. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

По его словам, решение продиктовано непростой эпидемиологической ситуацией в регионе. При этом окончательное решение должны принимать муниципалитеты.

Сам Куйвашев считает необходимой данную меру, так как она поможет сдержать распространение COVID-19.

Глава региона подчеркнул, что ВУЗам и образовательным организациям рекомендовано перейти на дистанционный формат работы с 27 октября. Спортивные мероприятия в закрытых помещениях при этом будут проводиться без зрителей.

Ранее на Урале начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в пансионате.

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