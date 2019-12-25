Школам в Свердловской области рекомендовано продлить каникулы до двух недель. С заявлением выступил губернатор Евгений Куйвашев.
Я принял решение рекомендовать продлить осенние каникулы ещё на неделю.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
По его словам, решение продиктовано непростой эпидемиологической ситуацией в регионе. При этом окончательное решение должны принимать муниципалитеты.
Сам Куйвашев считает необходимой данную меру, так как она поможет сдержать распространение COVID-19.
Глава региона подчеркнул, что ВУЗам и образовательным организациям рекомендовано перейти на дистанционный формат работы с 27 октября. Спортивные мероприятия в закрытых помещениях при этом будут проводиться без зрителей.
Ранее на Урале начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в пансионате.
Фото: pixabay.com
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