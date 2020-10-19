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На Урале начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в пансионате

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Справка, показанная в видео, датирована 2008 годом.

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку информации о принудительной стерилизации женщин в "Уктусском пансионате" для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Накануне издание Baza в своём телеграм-канале опубликовало видео, на котором женщина, которая, скорее всего, является пациенткой учреждения, говорит о том, что женщин в пансионате принуждают к стерилизации.

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку.

цитата из пресс-релиза

Отмечается, что справка, показанная в видео, датирована 2008 годом.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный бросил "коктейль Молотова" в поликлинику.

Видео: Telegram/Baza

 
Теги: свердловская область, стерилизация, урал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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