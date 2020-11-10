Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

Ранее чиновник занимал пост главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды России. Ранее инициативу о назначении чиновника в ГД внес премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Козлов занимал должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Днем 9 ноября профильные комитеты ГД по экологии и природным ресурсами встретились с кандидатом на пост министра.

Напомним, что список министров согласно новым требованиям утверждает Госдума. Такое решение вынесено после вступление в силу поправок в Конституцию. Известно, что перечень кандидатов депутатам предоставляет глава правительства, за исключением руководителей силовых ведомств. Кандидатов Думе можно предлагать трижды. Если все три раза парламентарии отклоняют кандидатуры чиновников, то решение принимает самостоятельно президент РФ.

Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта.

Видео: Государственная Дума